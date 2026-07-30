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30.07.2026 07:01:06

Ausblick: Jupiter life line hospitals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jupiter life line hospitals wird am 31.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 1,60 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,34 INR je Aktie erzielt worden.

Jupiter life line hospitals soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,29 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,48 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,89 INR im Vergleich zu 5,92 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 18,26 Milliarden INR, gegenüber 15,00 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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