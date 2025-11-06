Jupiter life line hospitals Aktie

WKN DE: A3EV73 / ISIN: INE682M01012











06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Jupiter life line hospitals stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jupiter life line hospitals lässt sich am 07.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Jupiter life line hospitals die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Jupiter life line hospitals im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 7,70 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 7,86 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 14,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 3,68 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,23 Milliarden INR umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 6 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 32,40 INR, gegenüber 29,47 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt 14,68 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 12,57 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

Jupiter life line hospitals limited Registered Shs 144A Reg S 1 555,00 0,06% Jupiter life line hospitals limited Registered Shs 144A Reg S

