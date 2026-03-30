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Jushi b Aktie

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WKN DE: A2PMFM / ISIN: CA48213Y1079

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30.03.2026 07:01:06

Ausblick: Jushi B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jushi B wird am 31.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,050 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 67,6 Millionen USD, was einem Umsatz von 92,1 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,288 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren -0,340 CAD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 263,6 Millionen USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 352,8 Millionen CAD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

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