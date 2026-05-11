Ausblick: Jushi B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jushi B lädt am 12.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,053 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,130 CAD je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 4 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 67,1 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 91,6 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Für das Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,188 USD im Vergleich zu -0,490 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich bei 274,4 Millionen USD, gegenüber 367,4 Millionen CAD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at