Ausblick: Just Dial gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Just Dial präsentiert in der am 10.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 14,10 INR je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 24,88 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 18,77 INR je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzung von 1 Analyst geht bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,19 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 7,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,98 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Prognosen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 64,17 INR, gegenüber 58,44 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 12,86 Milliarden INR im Vergleich zu 12,14 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at