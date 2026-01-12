Ausblick: Just Dial mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Just Dial stellt am 13.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 14,37 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 15,44 INR je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,87 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Just Dial für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 3,07 Milliarden INR aus.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 65,62 INR, gegenüber 68,70 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 8 Analysten durchschnittlich 12,27 Milliarden INR im Vergleich zu 11,42 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at