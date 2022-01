Ausblick: Just Dial verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Just Dial lädt am 18.01.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2021 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 6,83 INR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Just Dial 7,70 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 5,87 Prozent auf 1,79 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,70 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 19,58 INR im Vergleich zu 33,90 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich bei 7,16 Milliarden INR, gegenüber 6,75 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at