JX Advanced Metals Aktie

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WKN DE: 724563 / ISIN: JP3379550001

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08.11.2026 07:01:06

Ausblick: JX Advanced Metals präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JX Advanced Metals veröffentlicht am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 45,07 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 25,97 JPY je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 265,91 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 29,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 205,12 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 192,54 JPY, gegenüber 112,94 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 14 Analysten durchschnittlich auf 1.069,88 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 884,64 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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