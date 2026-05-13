Ausblick: JX gewährt Anlegern Blick in die Bücher

JX veröffentlicht am 14.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 18,40 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 20,40 JPY erwirtschaftet worden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 17,28 Prozent auf 3.186,00 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2.716,56 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 9 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 73,24 JPY im Vergleich zu 79,96 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 11.601,16 Milliarden JPY, gegenüber 12.322,49 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at