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WKN DE: A1CS9H / ISIN: JP3386450005

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: JX zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

JX wird am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 29,60 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 29,47 JPY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll JX 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3.378,80 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte JX 2.821,95 Milliarden JPY umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 6 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 175,98 JPY, während im vorherigen Jahr noch 96,18 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13.107,35 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 11.765,47 Milliarden JPY waren.

Redaktion Finanzen.net

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