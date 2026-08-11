Jyothy Laboratories Aktie

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WKN DE: A1CZ1W / ISIN: INE668F01031

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11.08.2026 07:01:06

Ausblick: Jyothy Laboratories stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jyothy Laboratories wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 2,10 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 20,45 Prozent verringert. Damals waren 2,64 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Jyothy Laboratories nach den Prognosen von 8 Analysten 7,88 Milliarden INR umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,51 Milliarden INR umgesetzt worden.

12 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,06 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 9,07 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 15 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 31,39 Milliarden INR, gegenüber 29,44 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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