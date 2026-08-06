Ausblick: Jyoti Cnc Automation stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jyoti Cnc Automation wird am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Jyoti Cnc Automation für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,80 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,14 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 33,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,48 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 4,10 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 19,59 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 14,78 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 27,82 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 20,93 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at