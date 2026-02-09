Ausblick: Jyoti Cnc Automation veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Jyoti Cnc Automation wird am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass Jyoti Cnc Automation im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 4,70 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 3,53 INR je Aktie gewesen.

2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 35,70 Prozent auf 6,10 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,50 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 18,18 INR, gegenüber 13,90 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 23,34 Milliarden INR im Vergleich zu 18,18 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at