Ausblick: Jyske Bank A-S öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jyske Bank A-S gibt am 03.05.2022 die Zahlen für das am 31.03.2022 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 10,36 DKK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Jyske Bank A-S noch ein Gewinn pro Aktie von 11,65 DKK in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 6,23 Prozent auf 2,10 Milliarden DKK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,24 Milliarden DKK erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 45,59 DKK, gegenüber 43,60 DKK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 8,47 Milliarden DKK im Vergleich zu 8,65 Milliarden DKK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at