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09.11.2026 07:01:06

Ausblick: K+S gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

K+S präsentiert am 10.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,056 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,98 Prozent auf 996,7 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,03 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,665 USD, gegenüber -3,390 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 4,45 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,12 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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