K+S Aktie
WKN DE: A0YGKY / ISIN: US48265W1080
|
10.11.2025 07:01:06
Ausblick: K+S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
K+S gibt am 11.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass K+S für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,054 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,080 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll K+S nach den Prognosen von 4 Analysten 1,04 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 9,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 951,6 Millionen USD umgesetzt worden.
14 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,305 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,34 Milliarden USD, gegenüber 3,95 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
