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Experten-Erwartungen 10.05.2026 08:50:00

Ausblick: K+S präsentiert Quartalsergebnisse

Ausblick: K+S präsentiert Quartalsergebnisse

Bei K+S stehen Quartalszahlen ins Haus. Was Experten erwarten.

K+S wird am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,572 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,480 EUR je Aktie erzielt worden.

K+S soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,06 Milliarden EUR abgeschlossen haben - davon gehen 5 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 964,7 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,05 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -6,010 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 14 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 3,86 Milliarden EUR, gegenüber 3,65 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: K+S

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