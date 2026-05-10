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10.05.2026 07:01:06

Ausblick: K+S stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

K+S wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,336 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,250 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,24 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 22,28 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte K+S einen Umsatz von 1,02 Milliarden USD eingefahren.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,622 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -3,390 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 13 Analysten von durchschnittlich 4,49 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,12 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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