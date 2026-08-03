K-Bro Linen Aktie
WKN DE: A1JA91 / ISIN: CA48243M1077
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03.08.2026 07:01:06
Ausblick: K-Bro Linen mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
K-Bro Linen lädt am 04.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,593 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,490 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll K-Bro Linen in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 33,17 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 150,6 Millionen CAD im Vergleich zu 113,1 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,21 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,52 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 602,2 Millionen CAD aus im Gegensatz zu 506,8 Millionen CAD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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