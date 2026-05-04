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WKN DE: A1JA91 / ISIN: CA48243M1077

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04.05.2026 07:01:06

Ausblick: K-Bro Linen öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

K-Bro Linen veröffentlicht am 05.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,028 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,080 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Plus von 38,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 126,4 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 91,0 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,92 CAD, während im vorherigen Jahr noch 1,52 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 596,1 Millionen CAD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 506,8 Millionen CAD waren.

Redaktion finanzen.at

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