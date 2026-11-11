K-Bro Linen Aktie

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WKN DE: A1JA91 / ISIN: CA48243M1077

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11.11.2026 07:01:06

Ausblick: K-Bro Linen stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

K-Bro Linen wird am 12.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass K-Bro Linen im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,836 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,690 CAD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll K-Bro Linen im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 158,5 Millionen CAD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 156,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 1,64 Prozent gesteigert.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,26 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,52 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 598,7 Millionen CAD, gegenüber 506,8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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