Ausblick: K Car legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

K Car wird sich am 14.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1336,00 KRW je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte K Car noch 300,00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Plus von 5,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 637,00 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum waren noch 604,65 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Die Erwartung von 1 Analyst für das laufende Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 1150,00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1050,00 KRW je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2.549,00 Milliarden KRW, gegenüber 2.438,84 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at