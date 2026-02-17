K-Fast b Aktie
Ausblick: K-Fast B zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
K-Fast B wird am 18.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,200 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 44,44 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,360 SEK je Aktie erzielt worden waren.
In Sachen Umsatz geht 1 Analyst für das vergangene Quartal von 303,0 Millionen SEK aus – eine Minderung von 9,01 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte K-Fast B einen Umsatz von 333,0 Millionen SEK eingefahren.
Die Erwartung von 1 Analyst für das zu Ende gegangene Fiskaljahr geht von einem Gewinn von 0,710 SEK je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,200 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnet 1 Analyst für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr mit insgesamt 1,07 Milliarden SEK, gegenüber 1,15 Milliarden SEK im Fiskalvorjahr.
