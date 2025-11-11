Ausblick: K2A Knaust Andersson Fastigheter Registered B präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

K2A Knaust Andersson Fastigheter Registered B wird am 12.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von -0,270 SEK. Das entspräche einem Gewinn von 62,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,720 SEK erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst ein Minus von 36,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Der Experte prognostiziert einen Umsatz von 74,0 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 117,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Verlust je Aktie von -1,220 SEK aus. Im Vorjahr waren -2,990 SEK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 301,0 Millionen SEK, nachdem im Vorjahr 426,9 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at