Ausblick: K92 Mining legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

K92 Mining wird sich am 11.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,410 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte K92 Mining ein EPS von 0,420 CAD je Aktie vermeldet.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 2 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 219,5 Millionen USD für K92 Mining, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 207,5 Millionen CAD erzielt wurde.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,87 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,56 CAD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 988,2 Millionen USD, gegenüber 831,7 Millionen CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at