K92 Mining Aktie
WKN DE: A2AJL3 / ISIN: CA4991131083
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: K92 Mining stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
K92 Mining wird am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Im Schnitt gehen 10 Analysten von einem Gewinn von 0,373 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,220 CAD je Aktie erzielt worden.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 196,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 133,4 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Für das Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,67 USD im Vergleich zu 1,56 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 946,6 Millionen USD, gegenüber 831,7 Millionen CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
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