Ausblick: Kadant gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Kadant präsentiert in der am 18.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 2,04 USD je Aktie vermeldet.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 6,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 258,0 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Kadant für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 274,4 Millionen USD aus.
Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,19 USD, gegenüber 9,48 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,04 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,05 Milliarden USD generiert wurden.
