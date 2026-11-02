Kadant Aktie

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WKN: 884567 / ISIN: US48282T1043

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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Kadant mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Kadant stellt am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

4 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,00 USD gegenüber 2,35 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 302,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 11,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 271,6 Millionen USD in den Büchern standen.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 12,56 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 8,65 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,20 Milliarden USD, gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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