Kadant Aktie

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WKN: 884567 / ISIN: US48282T1043

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03.08.2026 07:01:06

Ausblick: Kadant öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Kadant wird am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten schätzen, dass Kadant für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,94 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,22 USD je Aktie erwirtschaftet.

Kadant soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 299,2 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 17,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 255,3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 12,42 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 8,65 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 1,20 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,05 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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