Ausblick: Kadant verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Kadant gibt am 05.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,11 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Kadant noch 2,04 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 14,94 Prozent auf 275,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 239,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,58 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 8,65 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,18 Milliarden USD, gegenüber 1,05 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at