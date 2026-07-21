Kaiser Aluminum CorpShs Aktie
WKN DE: A0J4J3 / ISIN: US4830077040
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21.07.2026 07:01:06
Ausblick: Kaiser Aluminum legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Kaiser Aluminum wird am 22.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 2,66 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,41 USD je Aktie erzielt worden.
4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 35,75 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 823,1 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,12 Millionen USD aus.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 10,62 USD je Aktie, gegenüber 6,77 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 4,41 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 3,37 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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