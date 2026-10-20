Kaiser Aluminum CorpShs Aktie
WKN DE: A0J4J3 / ISIN: US4830077040
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Kaiser Aluminum präsentiert Quartalsergebnisse
Kaiser Aluminum äußert sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,37 USD je Aktie gegenüber 2,38 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,21 Milliarden USD – das würde einem Zuwachs von 43,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 843,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 14,09 USD, gegenüber 6,77 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 4,79 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 3,37 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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