Ausblick: Kaiser Aluminum stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kaiser Aluminum präsentiert am 18.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,56 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 262,79 Prozent erhöht. Damals waren 0,430 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 18,89 Prozent auf 910,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Kaiser Aluminum noch 765,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 6,09 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,87 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 3,35 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 3,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at