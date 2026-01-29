Kajaria Ceramics Aktie

Kajaria Ceramics für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AS37 / ISIN: INE217B01036

29.01.2026 07:01:06

Ausblick: Kajaria Ceramics legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Kajaria Ceramics lädt am 30.01.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 8,00 INR aus. Im letzten Jahr hatte Kajaria Ceramics einen Gewinn von 4,88 INR je Aktie eingefahren.

Den Umsatz betreffend erwarten 16 Analysten einen Zuwachs von 4,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 12,11 Milliarden INR gegenüber 11,64 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 33,21 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 18,48 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 48,15 Milliarden INR, gegenüber 46,35 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

