Kajaria Ceramics Aktie

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WKN DE: A2AS37 / ISIN: INE217B01036

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Kajaria Ceramics stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kajaria Ceramics wird am 30.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten schätzen, dass Kajaria Ceramics für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,54 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,67 INR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 13,30 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 8,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,22 Milliarden INR in den Büchern standen.

Die Prognosen von 26 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 31,79 INR, gegenüber 18,48 INR je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 27 Analysten durchschnittlich 47,66 Milliarden INR im Vergleich zu 46,35 Milliarden INR im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

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