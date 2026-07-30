Ausblick: Kajaria Ceramics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Kajaria Ceramics wird sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 9,22 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Kajaria Ceramics 6,84 INR je Aktie eingenommen.

14 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 17,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 11,03 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Kajaria Ceramics für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 12,96 Milliarden INR aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 39,26 INR, wohingegen im Vorjahr noch 30,48 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 27 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 54,23 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 48,30 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at