Ausblick: KAJIMA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

KAJIMA wird am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 104,83 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 108,83 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 0,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 887,75 Milliarden JPY gegenüber 885,43 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 368,33 JPY. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 266,49 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 7 Analysten von durchschnittlich 3.035,26 Milliarden JPY aus, nachdem im Zeitraum zuvor 2.911,82 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at