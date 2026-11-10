KAJIMA Aktie
WKN: 857003 / ISIN: JP3210200006
|
10.11.2026 07:01:06
Ausblick: KAJIMA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
KAJIMA wird am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 101,02 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 108,83 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 708,65 Milliarden JPY aus – eine Minderung von 2,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte KAJIMA einen Umsatz von 723,31 Milliarden JPY eingefahren.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 411,29 JPY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 379,81 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 2.969,65 Milliarden JPY, gegenüber 3.067,28 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KAJIMA CORP
|
07:01
|Ausblick: KAJIMA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
27.10.26
|Erste Schätzungen: KAJIMA veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.08.26
|Ausblick: KAJIMA legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: KAJIMA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.26
|Ausblick: KAJIMA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu KAJIMA CORP
Aktien in diesem Artikel
|KAJIMA CORP
|27,00
|0,00%