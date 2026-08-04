KAJIMA Aktie
WKN DE: A0LB36 / ISIN: US4831112093
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04.08.2026 07:01:06
Ausblick: KAJIMA legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
KAJIMA wird am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,454 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte KAJIMA 0,390 USD je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal soll KAJIMA nach den Prognosen von 4 Analysten im Schnitt 4,00 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 10,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4,49 Milliarden USD umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,51 USD, gegenüber 2,52 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 18,45 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 20,35 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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