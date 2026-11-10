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WKN DE: A0LB36 / ISIN: US4831112093

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10.11.2026 07:01:06

Ausblick: KAJIMA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

KAJIMA wird am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,635 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,740 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 9,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,91 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei KAJIMA für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 4,45 Milliarden USD aus.

8 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,62 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,52 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 18,90 Milliarden USD, gegenüber 20,35 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion Finanzen.net

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