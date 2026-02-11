Ausblick: KAJIMA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KAJIMA wird am 12.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 73,36 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 83,43 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 4 Analysten von einem Zuwachs von 6,74 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 752,27 Milliarden JPY gegenüber 704,73 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 333,64 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 266,49 JPY je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2.987,81 Milliarden JPY, gegenüber 2.911,82 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

