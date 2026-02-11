KAJIMA Aktie
Ausblick: KAJIMA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
KAJIMA wird sich am 12.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,466 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,550 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 3,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,80 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,62 Milliarden USD umgesetzt.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,75 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,10 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 19,10 Milliarden USD waren.
