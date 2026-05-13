Ausblick: KAJIMA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

KAJIMA wird am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,679 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte KAJIMA noch 0,710 USD je Aktie eingenommen.

4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,69 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,81 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,75 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 19,25 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 19,10 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at