KAJIMA Aktie
WKN DE: A0LB36 / ISIN: US4831112093
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13.05.2026 07:01:06
Ausblick: KAJIMA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
KAJIMA wird am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,679 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte KAJIMA noch 0,710 USD je Aktie eingenommen.
4 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 5,69 Milliarden USD – das wäre ein Abschlag von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,81 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,34 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,75 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 19,25 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 19,10 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
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