Ausblick: Kakakucom gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Kakakucom wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 25,52 JPY aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 27,86 JPY erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Kakakucom in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,41 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 24,27 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 20,32 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 100,38 JPY, gegenüber 101,33 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 94,73 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 78,44 Milliarden JPY generiert wurden.

