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07.05.2026 07:01:06

Ausblick: Kakakucom legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Kakakucom öffnet am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 29,30 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Kakakucom ein EPS von 24,95 JPY je Aktie vermeldet.

Kakakucom soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 25,28 Milliarden JPY abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 98,74 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 101,33 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 94,29 Milliarden JPY, gegenüber 78,44 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at

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