Ausblick: Kakao gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Kakao wird am 12.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 239,64 KRW gegenüber -514,000 KRW im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 20 Analysten einen Zuwachs von 7,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2.108,83 Milliarden KRW gegenüber 1.957,05 Milliarden KRW im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 27 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1241,13 KRW im Vergleich zu 126,00 KRW im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 27 Analysten durchschnittlich bei 8.091,11 Milliarden KRW, gegenüber vorherig erwirtschafteten 7.871,69 Milliarden KRW.

