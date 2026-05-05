Ausblick: KakaoBank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

KakaoBank wird am 06.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

4 Analysten schätzen im Schnitt, dass KakaoBank im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 352,28 KRW je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 288,00 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 46,15 Prozent auf 408,15 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel hatte KakaoBank noch 757,87 Milliarden KRW umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 12 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1257,48 KRW prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1008,00 KRW je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.638,81 Milliarden KRW umgesetzt werden sollen, gegenüber 3.014,31 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at