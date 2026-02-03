KakaoBank Aktie
WKN DE: A3CVRG / ISIN: KR7323410001
|
03.02.2026 07:01:06
Ausblick: KakaoBank zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
KakaoBank wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 214,39 KRW je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 20,44 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 178,00 KRW je Aktie erzielt worden waren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll KakaoBank in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 51,02 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 363,72 Milliarden KRW im Vergleich zu 742,52 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.
14 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 986,28 KRW je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 924,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1.440,13 Milliarden KRW, gegenüber 2.930,67 Milliarden KRW im vorherigen Zeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu KakaoBank Corp. Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: KakaoBank zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: KakaoBank veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
04.11.25
|Ausblick: KakaoBank gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: KakaoBank gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
05.08.25
|Ausblick: KakaoBank präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu KakaoBank Corp. Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|KakaoBank Corp. Registered Shs
|22 100,00
|-3,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen schließen höher
Der heimische Markt präsentiert sich mit Zuschlägen. Der deutsche Leitindex fällt ins Minus zurück. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. Am Dienstag schließen die Börsen in Fernost mit Gewinnen.