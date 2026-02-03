KakaoBank Aktie

KakaoBank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CVRG / ISIN: KR7323410001

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: KakaoBank zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

KakaoBank wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 214,39 KRW je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 20,44 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 178,00 KRW je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll KakaoBank in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 51,02 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 363,72 Milliarden KRW im Vergleich zu 742,52 Milliarden KRW im Vorjahresquartal.

14 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 986,28 KRW je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 924,00 KRW je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1.440,13 Milliarden KRW, gegenüber 2.930,67 Milliarden KRW im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

