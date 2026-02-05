Ausblick: kakaopay gewährt Anlegern Blick in die Bücher

kakaopay wird am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 177,48 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 29,00 KRW je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal soll kakaopay nach den Prognosen von 6 Analysten 256,36 Milliarden KRW umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 24,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 206,72 Milliarden KRW umgesetzt worden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 497,75 KRW je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -102,000 KRW je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 944,52 Milliarden KRW, gegenüber 747,51 Milliarden KRW im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at