kakaopay Aktie
WKN DE: A3C5RP / ISIN: KR7377300009
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05.05.2026 07:01:06
Ausblick: kakaopay veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
kakaopay präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 231,52 KRW aus. Im letzten Jahr hatte kakaopay einen Gewinn von 99,00 KRW je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 35,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 281,76 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 207,74 Milliarden KRW umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 10 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 819,49 KRW, während im vorherigen Jahr noch 335,00 KRW erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1.193,31 Milliarden KRW umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 939,08 Milliarden KRW waren.
Redaktion finanzen.at
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